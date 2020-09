Diana Chaves recebeu esta terça-feira no programa ‘Casa Feliz’, da SIC, o seu companheiro de longa data – César Peixoto. A ocasião era especial e, por isso, a apresentadora e atriz foi vestida a rigor.

Diana brilhou com um encantador vestido preto com padrão de pequenos morangos em forma de coração. Uma peça da marca Manoush, que apaixonou as fãs.

Porém, a verdade é que este vestido não é acessível a todas as carteiras. No site oficial da marca, a peça encontra-se à venda pelo valor de 385 euros.

