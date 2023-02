Dolores Aveiro foi muito elogiada pelos seguidores da sua página de Instagram após mostrar novas imagens com o "cabelo arranjado".

"Dia de arranjar o cabelo e as unhas com minha amiga Fátima no melhor cabeleireiro, Max Moraes", disse numa primeira publicação que fez na rede social esta quarta-feira, dia 8 de fevereiro.

Mas não ficou por aqui e mostrou depois uma imagem em que aparece com o rosto aproximado, destacando o seu cabelo. "Hoje foi dia de cuidar de mim", escreveu.

Após a partilha, foram várias as reações na caixa de comentário. "Super gata. Aproveite a vida", disse um internauta. "Está maravilhosa", pode ainda ler-se entre os muitos elogios.

