Harper Beckham não faltou ao concerto de Rosalía em Miami e parece ter-se divertido muito, como mostram os vídeos partilhados na página de Instagram do pai, David, que também estava presente.

As imagens foram destacadas nas stories, de acordo com a Hola!, e entre os vídeos, a menina, de 11 anos, conseguiu também tirar uma fotografia com a cantora.

A foto não demorou a tornar-se viral, segundo a revista, com os internautas a reagirem à mesma.

Veja nas publicações abaixo a referida fotografia e ainda um vídeo da pequena Harper no concerto.

