Travis Kelce contou com o apoio da namorada Taylor Swift, que esteve nas bancadas do Allegiant Stadium, em Las Vegas, durante o Super Bowl.

A cantora foi fotografada em vários momentos desta noite especial, tendo sido vista ao lado da mãe de Travis Kelce, Donna Kelce, e em vários momentos de carinho com o jogador.

Nas bancadas, a artista esteve junto de familiares de Travis Kelce, com o seu pai, Scott Swift, e com as amigas Ice Spice, Blake Lively e Keleigh Teller.

No final do jogo, Taylor Swift deslocou-se até ao relvado para festejar com o namorado a vitória dos Kansas City Chiefs, equipa de Travis Kelce. Veja algumas imagens na galeria.

Leia Também: Usher 'aqueceu' o Super Bowl sem camisola e com convidados especiais