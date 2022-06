Super Bock Digital Stage. Do online para o offline, com Terapia de Casal e Pijaminha de Cenas

Criação de muito conteúdo, ao vivo, num palco “do qual todos fazem parte e ninguém é barrado à porta”. Era esta a promessa do Super Bock Digital Stage para os dias de Rock in Rio e a promessa foi cumprida. No sábado, dia 25, o palco teve, entre outros convidados, Guilherme Fonseca, Rita da Nova, Ana Garcia Martins e David Cristina que têm, em comum o facto de se apresentarem enquanto criadores de conteúdos, mas de podcasts.

O formato - que já fazia muito sucesso lá fora e que explodiu em Portugal com a pandemia - chegou a um palco que se quer interativo.

De acordo com a descrição, Terapia de Casal é o podcast que pode acabar com o casamento de Rita da Nova e Guilherme Fonseca, mas a verdade é que, três anos e 135 episódios depois, o casal (passo a redundância) inaugurou o palco digital do Rock in Rio para os criadores de podcasts.

“Esta tecnologia que o palco Digital Stage tem, em que as pessoas podem votar, para nós é perfeito porque basicamente é a base do nosso podcast, esta rivalidade, e as pessoas poderem escolher”, partilha Guilherme Fonseca. “Quando nos disseram que havia a possibilidade de se votar nós dissemos ‘vamos fazer alguma coisa com isto’. E não pensámos duas vezes”, completa Rita da Nova.

Rita da Nova e Guilherme Fonseca autores de Terapia de Casal. créditos: Daniela Costa

Não foi de todo a gravação de um episódio ao vivo, mas houve um team Guilherme e um team Rita, como nos episódios do podcast. E no lugar de mails de ouvintes, houve terapia ao vivo para um casal de namorados que assistiam à apresentação.

“É uma forma de aproximar estes criadores que estão no digital, que as pessoas ouvem, veem ou leem, mas que não conhecem e haver esta ideia de as pessoas se apresentarem fisicamente”, explica Rita da Nova sobre a interação que quiseram fazer com o público.

Dispensam grandes apresentações. Ana Garcia Martins e David Cristina também pisaram o palco, mas com Pijaminha de Cenas, o podcast cujo tema é não ter tema, que sucede ao não menos conhecido Separados de Fresco, o primeiro projeto em que colaboraram em conjunto e que terminou precisamente com uma digressão pelo país.

“É um desafio para nós trazer um podcast para um festival. Normalmente gravamos num ambiente mais intimista, sem barulho. E aqui vai ser interessante perceber como é que vamos conseguir cativar as pessoas para que não sejamos só um ponto de passagem. Queremos que fiquem o ouvir-nos durante 45 minutos, com barulho à nossa volta, e com todas as dinâmicas que estão a acontecer no Rock in Rio”, explica Ana Garcia Martins antes da apresentação. “Vamos fazer (o espetáculo) os dois em tronco nu”, brinca David Cristina.

Ana Garcia Martins e David Cristina autores de Pijaminha de Cenas. créditos: Daniela Costa

Mais do que um festival de música, o Rock in Rio assume-se cada vez mais como um festival de experiências, adaptando-se a novas linguagens de uma forma inovadora e que acompanha as tendências de uma geração mais jovem.

Guilherme Fonseca e Rita da Nova notam exatamente isso. “Eu fui host do palco digital do último Rock in Rio, no primeiro ano em que ele existiu, e ainda evoluiu mais porque foram buscar coisas diferentes, foram buscar Tik Tok”, recorda Guilherme Fonseca, acrescentando que “esse esforço foi brilhante e este ano está ainda mais apurado. Já se nota coisas de gaming, de diversão pura e dura, palcos de música alternativa e faltava um palco digital porque as pessoas passam o tempo todo, inclusivamente dentro do Rock in Rio, nas redes sociais”.

Rita da Nova completa: “Faltava uma valorização do conteúdo digital, que não existe em muitas organizações. Não vou dizer especificamente festivais, mas fala-se muito do digital, mas há pouca inclusão do digital. E este tipo de coisas é muito interessante”.

Falando especificamente de podcasts, David Cristina não tem dúvidas de que hoje em dia há muitas mais pessoas a ouvir podcasts, ao contrário de quando começou o seu primeiro, há cinco anos.

As ferramentas digitais do palco colocam em outro nível a interação com o público. “Nos nossos espetáculos ao vivo já tínhamos interação com o público e acaba sempre por ser engraçado. É trazer o podcast para a vida real”, explica Ana Garcia Martins frisando que “queremos aproveitar as ferramentas digitais que temos ao nosso dispor para criar uma maior interação com o público”.

Pijaminha de Cenas encontra-se neste momento em pausa, mas os autores garantem o regresso em setembro, precisamente no formato ao vivo.

“Eu e a Ana ficamos muito mais palhaços. Quando temos público é só palhaçada”, afirma David Cristina.

Esta é também uma forma de aproximar mais os ouvintes do podcast dos seus criadores e uma forma de conhecerem melhor o seu público. “As pessoas ficam sempre nervosas de virem falar connosco quando de facto o desconforto é para nós. ‘Mas tu ouves mesmo uma coisa que eu gravo de pijama com os gatos ao colo em casa?’ Obrigada, eu!”, conclui Guilherme Fonseca.