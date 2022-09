Ao contrário dos irmãos mais velhos, o príncipe George e a princesa Charlotte, o príncipe Louis não marcou presença no funeral da bisavó, a rainha Isabel II.

Não tardou muito até que internautas brincassem com a ausência do menino de quatro anos, fazendo uma série de trocadilhos com o filme ‘Sozinho em Casa’, no qual a personagem principal, interpretada por Macaulay Caulim, é esquecido pela família no Natal.

Na galeria poderá ver alguns memes bastante engraçados.

Leia Também: Príncipe George 'apanhado' com a língua de fora durante funeral da rainha