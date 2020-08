Carlos Rocha, conhecido em Portugal e em todo o mundo como Kit Carlos, esteve esta sexta-feira no programa 'Você Na TV', da TVI, para num ato de desespero e em forma de pedido de ajuda tornar públicas as dificuldades financeiras pelas quais está a passar devido à pandemia de Covid-19.

"Eu sou um de muitos artistas a passar dificuldades", confessa o músico, que sofre de uma deficiência motora desde que nasceu.

Carlos nunca pediu qualquer apoio ao governo português devido à sua deficiência. Trabalhou com jornalista, radialista e há 55 anos que dá cartas como cantor.

Há alguns anos Carlos sofreu um grave problema na garganta, conseguiu recuperar e felizmente voltar a cantar. Foi nessa altura que decidiu dedicar-se em exclusivo à música e pedir a reforma como jornalista.

Desde essa época, Kit Carlos passou a passar recibos de cada uma das suas atuações. Nunca fugiu aos impostos, mas ainda assim é neste momento um dos muitos artistas que não tem direito a qualquer apoio financeiro devido à pandemia de Covid-19.

Os seus espetáculos foram todos cancelados e neste momento é com uma reforma de 273 euros que tenta sobreviver.

"O que eu recebo de reforma são 273 euros por mês. Eu pago isso de renda e estou a viver sozinho. Eu tenho leucemia. Como todos os dias em casa de amigos", lamenta o artista, que alegadamente perdeu o direito aos apoios do governo precisamente por já estar reformado.

A lutar contra a leucemia, que lhe foi diagnosticada há dois anos, Carlos Rocha vive do apoio dos amigos e lamenta não conseguir estar com os filhos por não ter dinheiro para pagar as viagens que seriam necessárias para o encontro.

A sua revolta estende-se ainda ao facto de em Portugal ter sido esquecido como artista no que toca à imprensa e televisão. "Na América eu estou nas primeiras página dos jornais", refere, explicando que canta para milhares de pessoas em todo o mundo mas que em Portugal não aparecia na TV há mais de dois anos.

Com todos os espetáculos anulados e sem apoios, Carlos Rocha decidiu terminar o seu testemunho com um pedido de ajuda. Kit Carlos pede que se lembrem de si, que o chamem para atuar em programas de televisão e apela por convites de trabalho.

Por fim, o apelo aos seus admiradores: Carlos tem discos para vender e todos os que quiserem recordar as suas músicas podem contactá-lo através das redes sociais ou pelo número de telefone - 915 66 9863.

Leia Também: AO MINUTO: Vacina? UE compra até 400 milhões de doses. Subida na Alemanha