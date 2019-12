No Natal são muitas as tradições que várias famílias cumprem e em casa de Manuel Marques não é diferente. O comediante também desfrutou desta quadra junto da família e em cima da mesa não faltou o tradicional bacalhau cozinho. Curiosidades que o próprio partilhou em conversa com o Fama ao Minuto.

A chegar ao fim mais um ano, para o comediante a Passagem de Ano não fica atrás e também há passos que são imprescindíveis.

O ator e comediante confessou que é “muito supersticioso” e não deixou de confidenciar, sempre com um rasgado sorriso na cara e o característico bom humor: “Odeio uvas passas mas como, cada uma um desejo… Ponho-me em cima de uma cadeira, visto roupa interior azul, ponho notas na mão… Faço tudo”.

