Onze anos depois de se tornar conhecida com a entrada na primeira 'Casa dos Segredos', Andreia Leal sentou-se frente a frente com Manuel Luís Goucha para conversar sobre a atividade do sexo, que serviu de segredo à sua participação no reality show.

"Sou a CR7 do sexo", foram estas as palavras que marcaram o início de conversa, que tomou lugar esta quinta-feira, dia 22, no programa das tardes da TVI.

Ao recordar a participação no célebre formato da estação de Queluz, na altura conduzido por Júlia Pinheiro, Andreia afirmou que a sua entrada significou um virar de página. A acompanhante já exercia esta atividade, mas foi inevitável perder a sua privacidade.

"Entrar foi deixar de ser eu. Deixei de poder ser Viviana tranquila. É complicado estar à vontade a nível sexual numa festa porque alguém pode estar a filmar", disse, referindo-se à personagem que encarna na sua profissão.

O amor pela profissão

Andreia Leal dedicou-se à atividade do sexo num momento em que enfrentava dificuldades financeiras e tinha dois filhos para criar. Começou num clube na Suíça e na primeira noite atendeu 56 homens. "Não penses que comecei cheia de brilho. Nós sentimo-nos sujas", confessou.

A acompanhante, que não se inibe de usar o tremo prostituta, afirmou ainda que "há muitas formas de ganhar dinheiro, mas gosta do que faz" e a paixão pela profissão mantém-se intacta depois de mais de uma década.

"Sou prostituta e gosto, gosto do que faço. Não gosto de atender um cliente em 20 minutos. Tens de perceber as necessidades do cliente. Sou prostituta porque me deito por dinheiro, sim. Os meus clientes têm tudo de mim: têm colo, têm sexo, realizo fetiches. [...] Costumo dizer que tenho o melhor marido do mundo porque tenho um bocadinho de todos", afirmou.

Apaixonar-se? Fora de questão

Com uma carteira de clientes sólida, a acompanhante não revela modéstia em afirmar que "não é barata" e que chega a atender 30 homens no mesmo dia, mas nem todos lhe dão prazer. "Ontem atendi cinco ou seis clientes, tive prazer com dois. Não sou de ferro".

Questionada sobre o risco de se apaixonar por um dos clientes, Andreia Leal deixou claro que tenta contrariar as emoções porque não quer depender de um homem. "Não sei estar apaixonada, perco dinheiro. Não quero nem gosto", atirou.

Sobre os anteriores namorados, confessou que os companheiros têm de ser "muito bons" no sexo e assume-se como "ninfomaníaca" quando está numa relação. "Adoro sexo", frisou.

O carinho por Pinto da Costa

Jorge Nuno Pinto da Costa foi um dos homens que lhe roubou o coração e de quem guarda as melhores memórias. "Apaixonei-me completamente. Ele é das pessoas mais maravilhosas do mundo. Pela cultura, o colo, o mimo, o jeito de criança", elogiou.

Apesar de "não falarem há algum tempo", Andreia afirmou que nutre um grande carinho pelo presidente do FC Porto e comparou-o ainda a Manuel Luís Goucha: "Ele é tipo tu, és mesmo um doce. Quando fores velhinho vais ser assim".

