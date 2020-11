Já sabe quem é o famoso que está na foto? Foi o apresentador João Manzarra quem surpreendeu os seguidores com uma fotografia antiga.

"Esta foto foi tirada há muitos anos nos Estados Unidos durante a campanha de Bill Clinton para as presidenciais em que fui convidado como mandatário da... estou a gozar! Isto sou eu gordo que nem um texugo na Disney", começou por escrever na legenda do registo, publicado na sua página de Instagram este sábado, no mesmo dia em que foi anunciada a vitória de Joe Biden, que foi eleito presidente dos EUA.

"Não faço ideia porque é que estava todo contente nesse dia mas hoje sei muito bem", rematou.

Leia Também: João Manzarra mostra o seu carro destruído após aparatoso acidente