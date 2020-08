"Sou aquela pessoa que um dia disse: 'Ioga? Jamais. Não é para mim, sou demasiado elétrica'. Venho aqui engolir essas palavras", confessou Rita Ferro Rodrigues numa publicação realizada este sábado.

A apresentadora recordou os 15 anos em que praticou ginástica - com regularidade quase diária - num "registo pré-competitivo", que deixaram uma "relação complicada com o desporto".

"O desporto 'banal' não me fazia palpitar o coração e deixaram-me também algumas lesões", explicou.

E foi então que falou da sua experiência com o ioga, ao início marcada por algum ceticismo.

"Vai daí, uns meses antes de rebentar a pandemia, experimentei finalmente o ioga. Fui desconfiada... saí maravilhada. Começo a achar que o sucesso na prática é também questão de maturidade e aceitação do corpo - e o meu desatou a fazer maravilhas de flexibilidade do passado, além do shot de serenidade que a prática (a minha ainda muito tenra e por isso a necessitar de supervisão) me dava. Desejosa de regressar, é o que vos posso dizer. Desejosa", confessou.

