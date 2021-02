Soraia Moreira, vencedora do 'Big Brother 2020', submeteu-se esta quinta-feira, dia 25, a uma pequena cirurgia plástica.

A jovem ganhou coragem e decidiu finalmente reconstruir a sua orelha, que estava até então rasgada.

"Na realidade, estou super feliz porque não posso continuar com ela assim. Não é ideal, não é bom para mim, tenho medo que ela rasgue anda mais", começa por explicar Soraia, que antes da intervenção se mostrou muito receosa.

"É algo que tenho mesmo de ir fazer, mas eu sou muito medrosa", desabafou.

Já no dia da cirurgia, a vencedora do 'BB2020' explicou que esta era uma intervenção simples e que ia durar apenas 20 minutos. Daniel Guerreiro, namorado de Soraia, esteve a seu lado no momento em que esta foi operada e até filmou grande parte do processo.

