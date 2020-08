Mudar de vez em quando sabe bem, por isso, Soraia decidiu adotar um novo penteado. Nas redes sociais, aquela que se tornou conhecida após vencer o reality show da TVI 'Big Brother', mostrou aos seguidores o resultado de uma mudança de visual.

Conforme se pode ver pela fotografia de seguida, Soraia decidiu apostar numas tranças loiras e com mais espessura, ficando assim com um look mais arrojado.

Ao fim do trabalho concluído, a namorada de Daniel Guerreiro revelou-se bastante satisfeita com o resultado.

Ora veja!

© Instagram/Soraia

Leia Também: Daniel Guerreiro revela "piropo de alta qualidade" que recebeu de Soraia