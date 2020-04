A cumprir o isolamento social por causa da pandemia do novo coronavírus, Joe Jonas e Sophie Turner têm aproveitado estes momentos a dois para se divertirem, e os fãs não ficam de fora.

Recentemente, Turner conseguiu convencer o companheiro a maquilhá-lo e o resultado foi exibido nas redes sociais.

Nas fotografias, foram partilhadas nas stories da página do Instagram da atriz de 'Game of Thrones', é possível ver o cantor, de 30 anos, maquilhado com sombra cor de rosa e rímel enquanto jogava. Imagens que rapidamente captaram a atenção dos internautas. Veja na galeria.

Recorde-se que o casal prepara-se para dar as boas-vindas ao primeiro filho em comum.

