Sophie Turner e Joe Jonas aguardam a chegada do primeiro filho em comum. Apesar de a notícia ainda não ter sido confirmada de forma oficial pelo casal, novas imagens partilhadas na imprensa internacional esta quinta-feira não deixam margem para dúvidas.

A atriz e o cantor foram fotografados pelos paparazzi durante uma visita a uma galeria de arte em West Hollywood, na Califórnia, e a sua barriguinha de grávida acabou por saltar à vista.

Apesar de ter optado por um vestido largo, o vento que se fazia sentir no local acabou por fazer com que a peça ficasse colada ao corpo e deixasse à vista as suas novas formas.

Leia Também: Sophie Turner grávida aos 23... As famosas que foram mães antes dos 25