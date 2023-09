Sophie Turner está a processar o ex-marido, Joe Jonas, exigindo que as duas filhas regressem ao seu país de origem, Inglaterra.

A atriz de 'A Guerra dos Tronos' iniciou o processo num tribunal de Manhattan esta quinta-feira, 21 de setembro, de maneira a assegurar "o regresso imediato das crianças que, erradamente, foram retiradas e retidas", lê-se nos documentos de tribunal, conforme assegura o Page Six.

Nos documentos, a defesa da atriz de Hollywood revela que a "retenção" das filhas começou no dia 20 de setembro.

Turner garante que ela e o músico concordaram no Natal do ano passado que iriam ficar a viver permanentemente no Reino Unido e que iriam começar a procurar escolas par a filha mais velha, Willa, no país.

"Ambas as partes estavam entusiasmadas pela mudança da família para a Inglaterra", refere-se.

Em abril deste ano mudaram-se, uma vez que Turner começaria a gravar a minissérie 'Joan' a partir do verão. Enquanto isso, Joe iria estar em digressão com os Jonas Brothers em Nova Iorque.

Nessa altura, a artista concordou, embora com "hesitação", que o ex-companheiro levasse as filhas consigo de maneira a que estas pudessem passar o dia com um dos pais.

"As crianças poderiam então pelo menos passar algum tempo durante o dia com um dos pais até que a mãe terminasse os seus compromissos de gravação", é ainda referido.

Contudo, a separação chegou "de repente" após uma discussão que aconteceu a 15 de agosto no aniversário do artista. Este pediria então o divórcio a 5 de setembro.

"O pai tem os passaportes das crianças. Ele recusa-se a devolvê-los à mãe e a enviar as filhas para a sua casa em Inglaterra", é igualmente referido.

Agora, espera-se que o ex-casal se encontre e consiga chegar a um acordo.

