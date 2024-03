Sónia Tavares não gostou do resultado eleitoral e usou a sua conta no Instagram para mostrar isso mesmo. A cantora decidiu partilhar uma imagem com uma "proposta de slogan": "Adoramos pobrezinhos. É pena é o cheiro".

"Deixo a minha proposta de slogan para o governo português. Queria também pedir desculpa à minha família e a todos os que se sacrificaram e fizeram a revolução de abril. A 11 de março de 1975, estava o Spínola a levar na cororóca. Receio que a coragem se tenha vindo a gastar com o tempo e tenhamos dado a liberdade como garantida. Fecha-se o ciclo, mas a luta continua", escreveu, na legenda da imagem.

