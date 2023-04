"A melhor escolha da minha vida foi escolher-te a ti para madrinha do nosso príncipe". Foi com estas palavras que Sónia Jesus começou por descrever o vídeo que publicou nas stories da sua página de Instagram este domingo, dia 2 de abril, e que mostra a filha mais velha, Maiara, com o irmão, Fabian.

"Obrigada filha por ajudares tanto a mãe, por seres tão pequenina e já desempenhares tão bem um papel tão importante. Tenho a certeza que quando vocês crescerem vão celebrar este dia sempre com muito amor, aliás, como vivemos diariamente todos os momentos cheios de amor", disse de seguida.

"És maravilhosa. Amamos-te incondicionalmente. Feliz primeiro Dia das Madrinhas", acrescentou.

No entanto, não deixou de confessar: "Quase tive um ataque cardíaco a ver este vídeo. Fazes do menino um boneco. Mas tenho que confessar que ele adora as tuas palhaçadas e és tu que lhe roubas as melhores gargalhadas".

De recordar que além dos filhos Maiara e Fabian, Sónia Jesus e o companheiro, Vítor Soares, são também pais de Naísa.

Veja o vídeo da galeria.

