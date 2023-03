Mãe de duas meninas e um menino (que nasceu no ano passado), Sónia Jesus continua longe do companheiro, Vítor Soares, uma vez que este se encontra detido. Uma etapa da sua vida que não tem sido um mar de rosas.

Ainda esta quarta-feira, a ex-concorrente do 'Big Brother' decidiu abrir o coração e partilhar um sincero desabafo com os seguidores da sua página de Instagram, onde começa por confessar que está "exausta".

"Os meus dias não têm sido os mais felizes apesar de ter muito para agradecer, é previsível, por várias razões, eu não aparecer ou partilhar mais aqui com vocês. Sabem uma coisa, só queria que a minha vida voltasse ao normal. Acredito que tudo tem um propósito, mas há dias em que me questiono quando é que vou ter paz no meu coração, na minha vida", disse.

© Instagram