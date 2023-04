Sónia Jesus está de volta à TVI depois de ter dado uma entrevista a Manuel Luís Goucha no passado dia 19 de dezembro.

Nas stories do Instagram, a ex-concorrente do 'Big Brother' anuncia que irá estar presente na próxima emissão do programa 'Em Família', apresentado por Rúben Rua e Maria Cerqueira Gomes.

"Amanhã vou entrar nas vossas casas. Vou estar no 'Em Família' para falar do meu bazar... têm de ver", começou por dizer a ex-concorrente do 'Big Brother'.

"Com muita coisa para vos dizer e mostrar", escreveu ainda Sónia nesta mesma story, que poderá ver na galeria.

