Sónia Jesus viu o sonho de se casar ser adiado após o companheiro, Vítor Soares, ter sido detido no ano passado na sequência de acusações de tráfico de droga.

Foi precisamente este assunto que abordou numa publicação que fez nas stories da sua página de Instagram, mostrando-se emocionada ao recordar o momento em que o escolheu o atelier onde iria fazer o seu vestido de noiva.

"Hoje acordei com uma memória que me deixou com um sentimento estranho... um sorriso e uma lágrima", começa por escrever, notando que sente um misto de emoções atualmente, uma vez que o companheiro e pai dos três filhos continua preso.

"O meu casamento não aconteceu, o que me deixa com uma lágrima a escorrer pelo rosto, mas vai acontecer!", acrescentou, confiante.

"2022 não me trouxe o meu casamento, trouxe algo maior, uma batalha pela frente e um filho para ser a minha força. Tudo tem um propósito, eu não entendo o porquê, mas lá na frente eu irei encontrar as respostas!", sublinha.

"Por isso, a mensagem que eu vou quero passar é que independentemente de como esteja a vossa vida, nunca desistam dos vossos sonhos", completa.



© Instagram - Sónia Jesus

Leia Também: Sónia Jesus revoltada. "Estou cansada de hipocrisia"