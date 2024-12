A família real norueguesa vive tempos conturbados. Marius Borg Høiby, filho mais velho da princesa Matte-Marit, tem estado envolvido em diversas polémicas, que se tornaram públicas este verão, a 4 de agosto, por - alegadamente - ter agredido "física e psicologicamente" a namorada no apartamento desta.

À época, Marius, de 27 anos, emitiu um comunicado no qual confessa a sua batalha contra o vício em drogas.

"Tenho vários transtornos mentais, o que significa que, ao longo da minha infância e vida adulta, tive, e ainda tenho, desafios. Há muito tempo que luto contra o abuso de substâncias, algo para o qual estive em tratamento no passado. Vou agora levar esse tratamento muito a sério", realçou, afirmando que o vício não justificava os seus erros e que, por isso, estava pronto para cooperar com a polícia.

Esta admissão de culpa trouxe esperança quanto à reabilitação de Borg Høiby. Deu um dos mais importantes passos - assumiu o seu problema - e teria agora um processo de recuperação pela frente. Contudo, as expectativas saíram frustradas depois de ter sido detido novamente pela polícia no dia 18 de novembro.

A acusação? Suspeitas de violação. "O que a polícia pode dizer sobre a violação é que se tratou de um ato sexual sem penetração. A vítima não conseguiu impedir o ato", realçaram as autoridades num comunicado.

Marius ficou nove dias preso, ao contrário do que aconteceu na primeira detenção, na qual foi libertado depois de uma noite. Isto porque surgiu uma nova acusação de violação, dando assim origem a dois casos de abuso sexual.

A polícia encontra-se agora a investigar estas acusações de violação, para além das anteriores de violência doméstica, ameaças e incumprimentos de ordens de restrição. No total, o filho de Mette-Marit lida com acusações de seis alegadas vítimas, duas delas ex-namoradas.

Romances intensos, mas fugazes, regados a festas e drogas: a vida amorosa de Mette-Marit antes da realeza

"A história de amor de Mette-Marit e do príncipe Haakon da Noruega é uma das mais surpreendentes de toda a realeza, precisamente por todo o passado da jovem". Estas são palavras de Alberto Miranda no livro ‘De Plebeias a Princesas e Rainhas’, no qual define a princesa como uma "Cinderela atípica", dada a sua história.

"Foi mãe solteira, tem um filho de três anos, fruto da sua relação com o ex-namorado, que esteve ligado às drogas e que foi preso, e ela própria também consumiu estupefacientes", sublinha.

Mette-Marit conheceu o pai de Marius - Morten Borg - nos anos '90, no auge das raves e da música eletrónica, conforme destaca a revista Vanitatis. Antes desta relação, envolveu-se com John Ognby, com quem ponderou casar-se em Las Vegas.

Ognby era um 'disc jokey' 15 anos mais velho, que chegou a referir num livro que "saía todas as noites" com Mette-Marit, uma fase agitada na qual os dias "úteis" se |misturavam com os finais de semana".

Contudo, a relação nada mais foi do que um "escape" para a princesa, que na altura estava longe de imaginar que um dia viria a sê-lo. Os problemas familiares eram muitos, sobretudo depois do pai ter-se divorciado da mãe para casar com uma stripper.

Entretanto, decide terminar este relacionamento, após conhecer o príncipe Haakon num festival de música em 1996, vivendo com ele um romance de verão (que mais tarde se tornaria mais sério). O término não foi bem aceite por Ognby, que terá ameaçado a princesa por telefone, tendo sido apanhado com uma faca em Oslo pela polícia.

Antes de assumir um compromisso sério com Haakon, Matte-Marit teve um caso fortuito com Morten Borg, pai de Marius.

O passado sombrio de Morten Borg (com duas condenações)

É impossível não fazer um paralelo entre a história do pai, Morten, e do filho, Marius.

Morten, que era DJ, teve também vários problemas relacionados com drogas, que levaram mesmo a duas condenações que cumpriu em regime efetivo. Tudo aconteceu em 1991, quando foi detido por posse de cocaína. A estas acusações juntaram-se outras, nomeadamente violência e condução sob efeitos de álcool.

Isto aconteceu antes de ter conhecido Mette-Marit. Quando o filho, Marius, nasceu, os dois já estavam separados. "A jovem loira, de pele muito clara e olhos azuis, que vive com uma amiga, num apartamento alugado, começa a trabalhar num café como empregada de mesa, participa num reality show à procura da sua cara-metade e é por esta altura que conhece Morten Borg, de quem engravida. É desta relação amorosa que nasce Marius Borg, em 1997, o que fez de Matte-Marit mãe solteira", relata Alberto Miranda.

Entre o palácio e uma casa normal

Sendo filho de pais divorciados, Marius acabou por ver a sua vida dividida entre duas famílias. Passava fins de semana alternados com o pai, que também refez a sua vida pessoal.

Marius posa com a família real norueguesa na infância© Getty Images

Em 2004, Morten deu o nó com a modelo Celine Maktabi, filha de um conhecido empresário de tapeçaria em Oslo. Durante o relacionamento (que durou 15 anos), decidiu deixar para trás a vida noturna e construir uma nova carreira enquanto empresário e analista financeiro.

Teve também mais um filho, Lucas, que sempre se deu bem com Marius - o qual também mantém uma ligação próxima com os outros 'meios-irmãos', os príncipes Ingrid Alexandra e Sverre Magnus - filhos de Mette-Marit e Haakon.

Marius em 2015, no Dia Nacional da Noruega, com a mãe, o padrasto e os irmãos© Getty Images

A relação de Morten Borg com a ex-namorada sempre foi boa. Este assistiu, inclusive, ao casamento de Matte-Marit com Haakon da Noruega em 2001, após dois anos de namoro.

Os fantasmas que voltaram...

Morten Borg vê-se agora assombrado pelos fantasmas do passado ao perceber que a sua história se repete, de certa maneira, com o filho mais velho. Afastado da exposição pública, este preferiu não comentar as detenções de Marius. Para a imprensa francesa, a juventude problemática do pai acabou por se repercutir na vida do filho, tendo em conta a repetição de padrões .

