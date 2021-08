Sónia Jesus esteve na manhã desta segunda-feira no programa 'Dois às 10', da TVI, para comentar os recentes acontecimentos no reality show 'O Amor Acontece' e acabou por recordar um detalhe hilariante sobre a sua saída do 'Big Brother'.

Cláudio Ramos lançou a discussão sobre o facto de ser 'obrigatório' que as mulheres usem cuecas e sutiã da mesma cor. Um tema que levou Sónia a fazer uma confidência.

A vendedora ambulante lembrou que na noite em que abandonou o 'Big Brother' não usou cuecas e, em tom de brincadeira, justificou essa escolha com o facto de ter saudades do companheiro.

