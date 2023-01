Sónia Jesus voltou a ser alvo de críticas por parte de comentadores televisivos. Em causa estaria o seu papel de mãe e o futuro dos seus filhos, que há quem acredita esteja para sempre condicionado pelo facto de o pai das crianças, Vítor Soares, estar preso pelo seu suposto envolvimento numa rede de tráfico de droga.

Indignada com os comentários sobre a sua vida e os seus três filhos, a antiga concorrente do 'Big Brother' usou as redes sociais para reagir:

"Confesso que tem dias que a comunicação social mexe comigo. Quando toca os meus filhos, fico furiosa com o meu coração a bater a mil e com vontade de reagir e explodir. Fico cansada".

"Mas o lema é descansar, respirar e seguir. Jamais, nunca, desistir. Porque da educação e do amor dos meus filhos cuido eu e sempre o farei da melhor forma. De uma coisa tenho a certeza, jamais me vou permitir errar como mãe. Sempre, sempre, sempre vou amar, lutar, proteger e educar", completou.

