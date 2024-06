A ex-concorrente do 'Big Brother' deixou as imagens da câmara de vigilância no Instagram.

Sónia Jesus foi vítima de furto na sua loja, em Gaia, e deixou um alerta no Instagram, partilhando as imagens das câmaras de vigilância. Na gravação pode ver-se uma mulher a entrar na loja e a pegar no telemóvel de Sónia, que estava perto da entrada. Sem nunca virar completamente a cara para a câmara, a mulher acaba por sair do estabelecimento. "Acabei de ser roubada. Por favor partilhem ao máximo. Se alguém reconhecer [a mulher], entre em contacto comigo. Por favor, partilhem", escreveu na legenda do vídeo. Entretanto, a ex-concorrente do 'Big Brother' contou que a pessoa em questão já foi à sua loja devolver o telemóvel e apagou a publicação. [Notícia atualizada às 15h31]