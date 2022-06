Sónia Jesus vive uma gravidez atípica e com muitos nervos desde que há umas semanas o seu companheiro, Vítor Soares, foi preso por estar alegadamente envolvido numa rede de tráfico de droga.

A ex-concorrente do 'Big Brother' aguarda a chegada do terceiro filho em comum com Vítor, estando agora sem a presença física do pai do bebé ao seu lado.

Esta segunda-feira, 27 de junho, Sónia tornou público um desabafo onde fala sobre o momento em que se encontra e a chegada do bebé, um menino que se junta às duas filhas mais velhas.

"Iniciamos a semana do mesmo jeito. Confesso que, para além dos enjoos, do cansaço, de dormir mal, das mudanças de humor, as consultas… bem, tudo. Já estou na fase da gravidez em que só quero o meu filho nos braços, mas ainda falta. Por isso, filho, aguenta aí que a mãe aguenta mais uns meses", declarou ao mostrar uma fotografia captada enquanto esperava por uma consulta médica.



© Reprodução Instagram/ Sónia Jesus

Leia Também: Sónia Jesus: "Não me calo mais, não me mantenho mais em silêncio"