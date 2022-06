Depois da detenção do companheiro, acusado de tráfico de droga, Sónia Jesus tem regressado às redes sociais calmamente, nomeadamente para promover produtos que vende na sua loja online.

Foi o que aconteceu esta sexta-feira e a ex-concorrente do 'Big Brother' não deixou de reparar no alcance que as suas publicações estão a ter desde a polémica.

"O que o povo gosta é de saber da vida alheia", desabafou numa primeira publicação.

Sónia Jesus publicou depois a mensagem que recebeu de uma internauta que lhe pedia para que falasse mais sobre a gravidez, palavras que a sensibilizaram. "O meu foco é este: pessoas que me conhecem deste sempre e querem ver o meu melhor. Prometo que aos pouquinhos partilho coisas do meu bebé com vocês", afirmou.

E, por fim, atirou: "Bem, por hoje já chega e não, não me calo mais, não me mantenho mais em silêncio. Porque se é para falar de mim, não há ninguém melhor do que eu".

