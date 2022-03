Sónia Costa não ficou indiferente à polémica em que José Cid se viu envolvido depois de ter reagido a uma gaffe do jornalista da CNN, Pedro Bello Moraes. Um vídeo, que se tornou viral nas redes sociais, mostra o pivot a enganar-se no autor da música 'Imagine', de John Lennon, referindo no início que era de Elton John e depois de José Cid.

José Cid reagiu revelando-se "devastado" com o sucedido. Na comunicação social surgiram inclusive notícias de que o cantor estaria a ponderar seguir com o caso para tribunal.

Sónia Costa, cantora, reagiu ao sucedido nas histórias da sua conta de Instagram.

"Meu querido José Cid, numa era de impotência total, numa incerteza do que se vai viver ou não! De milhões sem casa, sem comida, sem roupa, cuidados indispensáveis à sobrevivência, a preocupação é processar um pivot que lê o que lhe escrevem em teleponto?

A preocupação é ganhar mais uns trocos com uma desatenção? Que todos já o fazermos e que debaixo de pressão acontecer a qualquer um! Mas que solidariedade é esta?".



Posteriormente, a artista pediu a opinião dos seguidores sobre o assunto. Estes foram os resultados:



