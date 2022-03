Depois de o pivô da CNN Portugal Pedro Bello Moraes ter cometido uma gaffe durante o telejornal, atribuindo o tema 'Imagine', de John Lennon, a Elton John e depois a José Cid, este momento acabou por se tornar viral na Internet.

José Cid não tardou a recorrer à sua página de Facebook para reagir ao momento, mostrando-se "devastado" com o sucedido.

"A CNN Portugal acaba de confundir de uma forma grosseira, agressiva e desrespeitadora, a autoria do tema ‘Imagine’, do John Lennon, dizendo - a rir e a gozar - que o tema era da minha autoria, e do Elton John, e depois emendando. Tanto o locutor como a própria locutora, que estava lá, a rirem", começa por desabafar o artista português.

No mesmo vídeo, o cantor mostrou-se "solidário" com o povo ucraniano, confessando que está a pensar na hipótese de acolher em sua casa um casal de refugiados.

“A verdade é que isto é uma coisa muito feia. Sou solidário com a Ucrânia, estou a fazer concertos solidários - já no dia 20 em Coimbra e depois no dia 26 na Figueira da Foz -, a favor dos refugiados ucranianos. Estou a pensar receber um casal ucraniano com crianças. E tudo isto significa que é altamente traumatizante aquilo que me fizeram no telejornal, que devia ser um serviço público e não um stand-up comedy, uma agressão destas à minha criatividade, à minha autoria, à minha voz", destacou.

"[...] Isto é viral, estão todas as pessoas indignadas, mas não levem a mal que quem está mais indignado sou eu, porque estou a ser agredido gratuitamente por pessoas que deviam ter juízo e que se querem promover à custa do brilho dos outros", acrescentou.

"[...] Não brinquem com coisas destas porque este problema da Ucrânia é terrível, traumatizante para todos nós. Obrigada por me escutarem e por perceberem que estou profundamente devastado", rematou.

