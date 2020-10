Sónia Araújo esteve esta quarta-feira, dia 28, em direto no programa 'Praça da Alegria', que habitualmente apresenta ao lado de Jorge Gabriel, para através de uma videochamada contar como tem vivido a fase de isolamento e para "matar saudades da sua equipa maravilhosa".

Entrevista por Helder Reis e Joana Teles, que estão ao comando do programa enquanto os apresentadores se encontram em isolamento devido ao facto de Sónia ter testado positivo à Covid-19, a estrela da RTP1 volta a reforçar que se encontra bem e já sem sintomas da doença.

"Estou bem. Neste momento quase nem sinto que passei, ou que estou a passar, pela Covid-19. Sinto-me muito bem. Já com imensa vontade de voltar ao trabalho, porque já não aguento mais estar em casa e tenho muitas saudades de estar aí com todos", disse Sónia, que reforçou a sua vontade de voltar ao trabalho ao partilhar no Instagram as imagens do momento em que entrou em direto.

"Tenho muitas saudades de todos e de trabalhar, espero que não falte muito para voltar", referiu.

Jorge Gabriel, recorde-se, encontra-se em isolamento profilático apenas por ter estado em contacto com Sónia Araújo. Tanto quanto se sabe, o apresentador não está infetado com a doença.

