Sónia Tavares partilha desabafo no Instagram, onde se mostra revoltada com a história de uma elefante grávida que morreu após ter comido um abacaxi com cartuxos de fogo de artifício.

Visivelmente revoltada, Sónia Tavares destacou no Instagram a notícia de uma elefante grávida que morreu depois de ter comido um abacaxi com cartuxos de fogo de artifício, na Índia. Como avançou a Sky News, que cita um porta-voz do Kerala Forest Department, os agricultores colocam fogo de artifício dentro dos alimentos e plantam nos campos para afastar os javalis. "Brancos, pretos, amarelos, vermelhos, cristãos, Índus, muçulmanos... Há sempre um elo que nos une. Algo que nos distingue largamente do resto do reino animal: o 'cromossoma filho da p****'", começou por dizer a cantora portuguesa, esta sexta-feira, no Instagram. "Uns têm, outros não, felizmente, ou infelizmente, que assim já nos tínhamos morto todos uns aos outros e dávamos espaço à mãe natureza para cuidar de quem realmente merece. Somos uma vergonha. O ser humano trouxe a maldade ao mundo. O ser humano é a representação do Mal na terra", acrescentou de seguida, reagindo assim à notícia da elefante grávida que faleceu no passado mês de maio. Leia Também: Sónia Tavares aplaude Lady Gaga por exibir "a pança inchada" sem problema