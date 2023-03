Depois de Idevor Mendonça ter feito a sua estreia na TVI na emissão passada do 'Somos Portugal', o canal optou por mantê-lo no programa, embora com uma novidade.

A próxima transmissão será feita a partir da 7ª Edição do Festival do Chocolate, em Agualva e Mira Sintra, e contará com Maria Botelho Moniz.

Ao lado da apresentadora do 'Dois às 10' vão estar também Idevor, Fanny Rodrigues e Mónica Jardim.

