Sofia Vergara tem desfrutado ao máximo do tempo que tem passado com a família, em casa, uma vez que continua em isolamento social por causa da pandemia do novo coronavírus. Além do marido, Joe Manganiello, a atriz está também junto do filho, Manolo, e da sobrinha, Claudia, ambos com 27 anos.

Em conversa com a revista People, Sofia confessa que, na verdade, estes últimos dias têm sido "muito bons".

"Nós não nos podemos queixar. Estamos em casa. Eu tenho uma casa grande, por isso pude ter comigo o meu filho, a minha sobrinha, o meu marido e três cães", começou por partilhar com a publicação.

A atriz de 'Modern Family' disse ainda que esta fase pacífica durante a quarentena deve-se ao facto de todos terem "o seu próprio espaço" e respectivos horários.

"Não precisamos de ficar um em cima do outro. Isso ajudou. [O Joe] treina no ginásio enquanto estou a gravar algumas coisas, ou ele está nas reuniões através da app Zoom no escritório", explica. "Todos temos as nossas próprias coisas. Acho que é por isso que ainda não discutimos uma única vez", acrescenta.

No entanto, no que toca a tarefas domésticas, estas são divididas por todos. "Eu não cozinho. O meu filho é quem cozinha. Tivemos muita sorte porque ele adora cozinhar", relata. "A minha sobrinha certifica-se que a cozinha esteja limpa. Eu estou encarregue de organizar e desinfetar. O meu marido é responsável por alimentar os cães e abrir a correspondência. Estou a dar tarefas a todos", destaca.

Leia Também: Que mulherão! Sofia Vergara exibe boa forma em fato de banho