Sofia Sousa deixou a nostalgia tomar conta do coração e na sua conta de Instagram partilhou diversas imagens dos momentos que viveu nas participações que fez em reality shows da TVI.

A ex-concorrente da 'Casa dos Segredos' lamentou até as saudades que sente da "sua" voz.

Atentos, os fãs acharam de imediato que as partilhas de Sofia poderiam estar relacionadas com o facto de esta ser uma das concorrentes escolhidas para entrar na nova edição do programa 'Big Brother - A Revolução'.

Questionada pelos fãs, Sofia fez questão de esclarecer: "Não, pessoal… calma, não vou entrar no ‘BB’".

Recorde-se que, apesar de correm rumores de que ex-concorrentes de reality shows podem entrar neste novo formato, a verdade é que se encontram neste momento a decorrer as inscrições para 'Big Brother - A Revolução'.

