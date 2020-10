Sofia Ribeiro esteve no programa 'Você na TV' desta quarta-feira, dia 14, para falar da participação na novela 'Amar Demais'. E eis que deixou escapar algumas revelações sobre a história.

A atriz dá vida a Célia Campos - uma mulher que trocou a filha morta por outro bebé no meio de um terramoto - e deixou no ar que no futuro vai interpretar um outro papel na trama.

Sem adiantar pormenores, Sofia Ribeiro deu a entender que se trata de uma irmã gémea de Célia.

