Sofia Ribeiro é a nova apresentadora de "Cabelo Pantene - O Sonho", um concurso televisivo que, na terceira edição, será coapresentado pelo modelo e empresário Luis Borges. É o regresso à televisão da modelo, atriz e empresária, que nunca se sentiu discriminada profissionalmente por ser mulher, como assume em entrevista exclusiva à edição de março da Saber Viver. "As mulheres são uma força da natureza. Pessoalmente, sinto-me poderosa por ser batalhadora, independente e destemida", confidencia.

"A nossa história faz de nós aquilo que somos. Orgulho-me de nunca ter desistido de mim, mesmo nos momentos mais duros. A vida tem-me ensinado a ser mais grata, a procurar manter a calma e a valorizar o que realmente importa, as pessoas, os afetos e a minha saúde", admite a artista de 36 anos, que em novembro de 2015 surpreendeu o país ao revelar, nas redes sociais, que lutava contra um cancro da mamã. Nos nove meses seguinte, foi partilhando os seus estados de alma com os milhares de seguidores.

Em entrevista à publicação feminina, Sofia Ribeiro, que é também a nova embaixadora nacional da marca de perfumaria e cosmética Equivalenza, revela ainda as primeiras memórias olfativas de que se recorda. "O cheiro da minha mãe. Não sei ao certo o que era, mas não me esqueço do aroma. O mesmo se passa com o perfume do meu pai. Fecho os olhos e ainda consigo senti-los", garante a artista, que em 2018 escreveu o livro "Confia" e que atualmente brilha em "Amar demais", telenovela da TVI em exibição.