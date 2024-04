Sofia Ribeiro foi apenas um dos vários sportinguistas que no passado dia 6 de abril vibraram com a vitória do emblema verde e branco sobre o Benfica, por 2-1, numa partida que contou para o campeonato nacional.

Esta manhã de quarta-feira, dia 10 de abril, a atriz mostrou imagens do passado fim de semana e nelas constam, precisamente, registos captados no interior do Estádio José Alvalade, onde Sofia esteve no sábado.

"Sei o que fizeste o fim de semana passado", escreveu ainda a atriz.

Percorra a galeria para ver as fotografias partilhadas por Sofia.

Leia Também: Sofia Ribeiro: "Era mais ou menos isto mas a cores"