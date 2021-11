Em 2020, tinham sido angariados 66.324 €. Este ano, foram 88.850 €. A atriz, apresentadora e empresária Sofia Ribeiro voltou a associar-se à marca de moda italiana Intimissimi para uma nova ação de solidariedade nacional. A artista de 37 anos, que em novembro de 2015 foi diagnosticada com cancro de mama, foi o rosto de uma campanha que, para além de sensibilizar os consumidores para a doença, vai agora auxiliar outras vítimas desta patologia.

"Sinto-me muito orgulhosa por, de alguma forma, contribuir para que, a passos mais largos, possamos chegar a um caminho de maior perceção, de maior clareza, de maior desmistificação e de quebra de tabus, ao trazermos este tema para cima da mesa", assumiu Sofia Ribeiro em entrevista exclusiva ao Modern Life/SAPO Lifestyle. "Quanto mais se falar nestes temas, mais as pessoas procurarão saber sobre eles e, consequentemente, sobre a mensagem mais importante que devemos passar, que é a importância de fazer o diagnóstico precoce da doença para que se consiga chegar a um final feliz", refere.

"Esse é o maior objetivo. É um orgulho para mim vestir esta camisola e assim será, quero acreditar, enquanto cá andar. Eu acredito mesmo que isto [cancro] veio para mim como uma missão e, a partir do momento em que tenho pessoas que chegam até mim e que através do meu testemunho foram fazer os seus exames, perceberam que estavam doentes atempadamente e conseguiram ficar bem, é um sentimento de missão cumprida muito grande", desabafa.

Ao longo de quatro semanas, no âmbito da iniciativa Outubro Rosa, por cada sutiã vendido em qualquer loja do país ou na plataforma de comércio eletrónico da marca do grupo empresarial italiano Calzedonia, a Intimissimi prometia doar 2 € à instituição presidida por Vítor Rodrigues. "Com a atriz Sofia Ribeiro como imagem pelo segundo ano consecutivo, a Intimissimi quis, também, deixar uma mensagem de esperança", informa ainda a marca em comunicado.