Um dia após a notícia da morte do pai, Sofia Cerveira recorreu à sua página de Instagram para homenagear o progenitor com uma emotiva mensagem.

"Meu Pai! Meu querido Pai! Tanto aqui dentro... Por agora, só consigo dizer que estará em mim para S-E-M-P-R-E! Sinto MUITO a sua falta. A vida nunca mais será como antes. As saudades não cabem no meu peito! Mas sei que agora está em paz. E como merecia esta paz, meu amor! Foi um verdadeiro HERÓI", escreveu a apresentadora da SIC na rede social, esta sexta-feira, 8 de maio.

Palavras que não passaram despercebidas aos olhos de muitos seguidores, que rapidamente enviaram mensagens de apoio à figura pública neste momento difícil.

Por sua vez, o companheiro de Sofia Cerveira, Gonçalo Diniz, também já tinha recorrido ao Instagram, esta quinta-feira, para homenagear o sogro e despedir-se publicamente do mesmo. "Mestre com hora marcada! Ao meu querido Mestre Raul Cerveira, meu mentor, meu amigo, meu companheiro de luta e meu amado sogro deixo aqui o meu grito de amor, de gratidão e de comprometimento com tudo o que falamos sobre educação.Talvez a pessoa mais FORTE que conheci na vida, mais nobre e mais dedicado aos seus.Sempre tinha uma palavra sábia, ternurenta e eficaz. Vou ter muitas saudades mas garanto que seus ensinamentos serão eternos aqui em casa.Uma salva de palmas para este GRANDE HOMEM... Mestre Raul! Até já querido", disse.

