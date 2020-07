O dia foi de festa esta quinta-feira, 30 de julho, em casa de Sofia Cerveira e Gonçalo Diniz. O casal reuniu a família mais próxima para juntos celebrarem o quarto aniversário da única filha do casal - a pequena Vitória.

Um dia depois da pequena festa, organizada com todo o carinho pela família, a apresentadora da SIC partilhou com os seus seguidores as imagens que mostram como tudo aconteceu.

Espreite a galeria para ver as fotos.

