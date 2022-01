Sofia Cerveira e Gonçalo Diniz tranquilizaram os fãs ao partilharem nas redes sociais novidades sobre a operação a que a filha de ambos, a pequena Vitória, foi submetida na passada semana.

A atualização chega através do Instagram da apresentadora da SIC, que explica que a menina foi operada às amígdalas e adenoides.

"Agradecendo, desde já, as mensagens que nos fizeram chegar, aproveito para dizer que a cirurgia correu lindamente, graças a Deus", começa por realçar.

"Foi uma valente esta nossa filha! Sempre tranquila e bem disposta. Segura de si! Muito corajosa! Médicos e enfermeiros espantados com a doçura e valentia da nossa filha. Acho que tem a quem sair", lê-se ainda na partilha.

Agora o lema é recuperação "com repouso e paciência". "Mas com o amor da mãe e do pai, vai ser num instantinho", assegura Sofia.

