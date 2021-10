Sofia Bush e Grant Hughes marcaram presença no evento da 2021 Veuve Clicquot Polo Classic no Will Rogers State Historic Park, Califórnia, este sábado, 2 de outubro.

Esta foi a sua primeira aparição após terem ficado noivos, conforme adianta a imprensa internacional.

Bush, de 39 anos, usou um vestido preto com joias da Salvatore Ferragamo, enquanto o companheiro deu nas vistas com um fato amarelo.

Recorde-se que o anúncio foi feito por Sofia em agosto, depois do pedido de casamento ter acontecido em Lake Como, Itália.

Sofia Bush e Grant Hughes© Getty Images

Leia Também: Sophia Bush disponível para regresso da série 'One Tree Hill'