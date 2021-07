Sofia Arruda vive esta quarta-feira, 21 de julho, um dia particularmente emotivo. O primeiro filho da atriz, Xavier, completa o primeiro ano de vida.

Como forma de assinalar a data, Sofia recordou o momento do parto com um desabafo emotivo e imagens únicas.

"Este dia foi demasiado incrível para não recordar todos os passos. Foi um turbilhão de emoções. Depois do contacto pele com pele, levaram o Xavi (para a mesa do lado) para pesar, medir, etc e aí comecei a ficar nervosa. Só perguntava se o bebé estava bem, se a minha irmã o estava a ver", lembra.

"Todo o meu corpo tremia, eu chorava sem parar e até vomitei. Disseram-me que, além do stress pós-parto, também era uma consequência da anestesia. Não sei, mas foi duro. E isto tudo com o meu marido, a minha irmã e uma equipa fantástica ao meu lado. Mães que fazem tudo isto sozinhas (pelos mais variados motivos), parabéns. Vocês têm super poderes e se calhar nem sabem! Para vocês vai todo o meu carinho ", termina a atriz.

Clique para o lado na publicação abaixo para ver as imagens.

