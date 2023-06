Sofia Arruda comemorou o seu 35.º aniversário junto da família e de amigos, como mostrou através de algumas fotografias que publicou na sua página de Instagram.

Esta sexta-feira, antes de 'fechar' a semana de festa, a atriz decidiu mostrar aos seguidores novas imagens dos festejos, tendo aproveitado ainda para agradecer todo o carinho que recebeu.

"Ainda sobre ontem. Muito obrigada pelo carinho", escreveu na legenda dos registos fotográficos que pode ver abaixo:

De recordar que Sofia Arruda é mãe do pequeno Xavier, que nasceu em 2019 e é fruto do casamento com David Amaro.

