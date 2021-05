Na sequência da morte de Maria João Abreu, que aconteceu no dia 13 de maio, as gravações das novelas da SIC foram suspensas, sobretudo as de 'A Serra'. Falando precisamente deste regresso, Sofia Arruda acabou por fazer um desabafo nas stories da sua conta de Instagram:

"Hoje regressamos ao estúdio. Não vai ser fácil. Não vai ser a mesma coisa. Nunca mais será. Mas acredito que será sempre com a sua bênção, porque ela amava a arte de representar", afirmou.

Recorde-se que a atriz não resistiu a dois aneurismas, acabando por perder a vida aos 57 anos de idade.

Mensagem deixada por Sofia Arruda© Instagram - Sofia Arruda

