Sofia Alves conversou com Júlia Pinheiro, tendo falado sobre quando foi diagnosticada com zona em 2022, e foi surpreendida por vários colegas e amigos, mas destacando-se as palavras do marido, Celso Cleto.

"Pediram-me para falar sobre ti e, como é evidente, sobre a grande atriz que és. Independentemente do lado profissional, sou um marido cheio de sorte em ter-te na minha companhia todos os dias. Mas também para te dizer aqui que me estão a ouvir que, de facto, és uma das grandes atrizes com quem já trabalhei. O teu talento dá para vender, dá para comprar... tu só não farás o que tu não quiseres", começou por dizer o marido da atriz.

"[...] Tenho a certeza absoluta que os teus grandes papéis ainda vão chegar. Depois de tudo aquilo que já nos destes a nós, espectadores, ainda vais ter muito mais para dar. Ficou muito feliz por acompanhar a tua carreira e dizer-te que estou à tua espera em casa daqui a bocadinho. Amo-te muito. Beijinhos, meu amor", acrescentou.

"Que lindo! Este homem que não precisa de mim para nada, mas que me quer-me para tudo", reagiu a atriz, muito emocionada, frisando que é um "super marido".

