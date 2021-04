Snoop Dogg deu a entender que fumou erva com Barack Obama numa música que faz parte do seu novo álbum, 'From Tha Streets 2 Tha Suites', lançado recentemente.

O tema, 'Gang Signs', traz uma referência a fumar Cannabis na presença do ex-presidente dos Estados Unidos, como descreve o New York Post.

"A tomar gin e sumo enquanto estou a fumar Cannabis/ Aposto que tu nunca privaste com o Obama", pode ler-se na letra da música.

Até à data, os representantes de Snoop não comentaram o assunto. Por isso, não se sabe se tais informações são ou não verdadeiras.

