Manuel Luís Goucha tem um estilo verdadeiramente inconfundível. Sempre atento a todos os pormenores nos seus looks, com a obrigatoriedade de usar máscaras, o apresentador aproveita para se divertir com os padrões das mesmas.

Ainda hoje, por exemplo, o apresentador partilhou uma fotografia na qual surge com um elegante blazer amarelo. O destaque foi mesmo a sua máscara, que como se pode ver era repleta de smiles.

"Amarelei", escreveu o comunicador na legenda da publicação.

Ora veja.

