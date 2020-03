Que a rainha Letizia é dona de um dos cabelos mais cuidados da releza, não há dúvidas. E foi mesmo o facto de permanecer com um aspeto sempre saudável e arranjado que gerou curiosidade na imprensa espanhola.

O site Vanitatis, segmento do jornal El Confidencial, deu atenção à questão e deixou a dúvida no ar: Será que o brilho no cabelo da monarca se deve apenas a cuidados diários rigorosos?

Também, mas não só. A publicação sugere que Letizia recorreu à técnica de botox capilar para dar um 'boost'.

Este método, apenas acessível através de clínicas de estética, "devolve ao cabelo o brilho através de ingredientes naturais".

Será este o segredo da rainha?

Leia Também: As polémicas familiares que têm 'assombrado' o reinado de Felipe VI