Desde que anunciaram o afastamento da realeza com vista à independência financeira, as ofertas de emprego dirigidas a Meghan Markle e Harry não param de surgir na Internet. E neste painel de ofertas encontramos de tudo, das mais hilariantes às mais caricatas e invulgares... como é caso da mais recente, feita por um site pornográfico.

Os chefes do YouPorn dirigiram uma oferta à duquesa de Sussex onde disponibilizam um lugar de diretora. O cargo em questão consiste na organizações de eventos e iniciativas especiais com vista a encontrar soluções criativas para que a industria pornográfica, neste caso o YouPorn, passe a ser vista com outros olhos pela sociedade em geral e em particular por organizações a que este pretendiam juntar-se.

O vice-presidente da YouPorn, Charlie Hughes, explica que o site tenta muitas vezes fazer doações a organizações que acabam por não aceitar a ajuda. Meghan seria uma mais valia neste campo, estes acreditam que as suas características e a imagem que construiu até aqui poderiam ajudar a mudar este paradigma que acreditam prender-se com "pensamentos desatualizados" e a ultrapassar as barreiras que impedem a filantropia da empresa.

